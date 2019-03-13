الحوثي يرتكب جرائم حرب في حجور

سعيد العجل(صدى):

فرض الحوثيون حصارا مطبقا على المواطنين في مناطق حجور لأكثر من 50 يومًا؛ حيث منعنوا عنهم الغذاء والدواء ومياه الشرب، ونفذوا جرائم إبادة عرقية وطائفية بحق أسر بأكملها في مناطق العبيسة وبني سعيد وبيت النمشة.

واقتحم الحوثيون اقتحموا مئات المنازل ونهبوها وفجروا عددًا منها على رؤوس ساكنيها، وقتلوا العديد من المدنيين بإطلاق النار المباشر عليهم، ومثلوا بجثث القتلى المعارضين لهم، كما أجبروا مئات الأسر على النزوح من مناطقهم.

ومن جانبه، وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، أنه يتعرض السكان في حجور لحرب إبادة جماعية من قبل الحوثيين تسببت في مقتل 62 مدنيا من بينهم أطفال ونساء وإصابة 217 شخصا وتشريد 4آلاف و268 أسرة وتفجير 24 منزلا وإتلاف 30 مزرعة.