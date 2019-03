بالفيديو.. لكزس تجهز فيلما وثائقيا 60 ألف ساعة لاستعراض كيف تصنع سياراتها

طوكيو(صدى):

تقول لكزس أن الأمر يتطلب 10,000 ساعة عمل كي يصبح الشخص خبيراً في مجال ما، ولكنه يحتاج إلى 60,000 ساعة كي يصبح “محترف تاكومي”، وهو ما يعني الحرفي ذو مهارات صناعة يدوية فائقة، ما يشير إلى مدى الجهد والاهتمام بالتفاصيل الذي يبذله أولئك الحرفيون في صنع سيارات العلامة اليابانية الفاخرة.

تعادل الـ60,000 ساعة اللازمة للوصول لهذا المستوى الفائق من الاحتراف لمهارات الصناعة اليدوية، العمل متواصلاً مدة 8 ساعات يومياً، 250 يوماً سنوياً، لفترة 30 عاماً، وهو ما ألهم لكزس لإطلاق فيلم وثائقي جديد، والذي ستكون مدته 60,000 ساعة كي يستعرض قصة 4 رجال حرفيين مهرة ومدى تفانيهم في لعملهم مع التكرار المستمر لتحسين جودة عملهم بشكل هائل، كما يناقش الفيلم كيف تصمد مهارة الحرفيين البشر في عصر الذكاء الاصطناعي.

يأتي الفيلم باسم تاكومي: قصة 60,000 ساعة من نجاة الحرف البشرية “Takumi: A 60,000-Hour Story on the Survival of Human Craft”، حيث تتضمن الشخصيات الأربعة شيف حاصل على تقييم نجمتين من دليل ميشلان بما يعبر عن مدى مهارته الفائقة، فنانة تقطيع ورق تقليدية، حرفي سيارات خبير ونجار في واحدة من أقدم شركات البناء في العالم.

هذا وسيتم إطلاق الفيديو البالغ مدته 60,000 ساعة عبر موقع مخصص من لكزس، حيث سيضم عدة مقاطع متصلة لهؤلاء الحرفيين الماهرين أثناء تأدية عملهم، مع إطلاق نسخة أخرى مدتها 54 دقيقة فقط عبر خدمات أمازون برايم فيديو وجوجل بلاي وايتونز يوم 19 مارس.