زوجة إرهابي تفجر عبوة ناسفة أثناء مداهمة الشرطة الإندونيسية منزلها

جاكرتا(صدى):

فجرت سيدة أندونيسية من المعتقد أن زوجة أحد المتشددين، اليوم الأربعاء، عبوة ناسفة خلال عملية مداهمة لمنزلها في إقليم سومطرة الشمالية؛ حيث فارقت الحياة برفقة طفلها.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسيتيو، إن الشرطة طوقت المنزل في بلدة سيبلوجا أمس الثلاثاء، بعد أن اعتقلت رجلا يعتقد أنه زوج المرأة؛ فيما تم الكشف عن اسم الرجل ويدعى حسين ويلقب بـ ” أبو حمزة ” .

وأدى الانفجار إلى إصابة رجل شرطة أثناء محاولته دخول المنزل؛ فيما أضاف: ” تفيد المعلومات التي تلقيناها بأن المرأة والطفل لقيا حتفهما ” ، متابعًا: ” لم نتمكن من دخول المنزل، لأننا نشتبه في أنه لا تزال هناك متفجرات يمكن أن تعرض ضباطنا للخطر ” .

وفي السياق نفسه، أكد قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان للصحفيين، إن حسين يعتقد أنه عضو في شبكة متشددة تابعة لتنظيم داعش.