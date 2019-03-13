الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين، اليوم الأربعاء، متجاوزا المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأوقية “ الأونصة ” ، وسط الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1308.15 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الأول من مارس عند 1308.98 دولار للأوقية.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1308.50 دولار للأوقية.