برشلونة يحسم الجدل بشأن عودة سانشيز لصفوفه 

طلال الغامدي(صدى):

حسم نادي برشلونة الجدل بشأن استعادة التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، ونجم البلوغرانا السابق إلى ” كامب نو “ ، قائلا: ” لا يوجد نية لاستعادة سانشيز “.

واقترحت تقارير إنجليزية عودة سانشيز لبرشلونة، موضحة أن هذا الباب مغلق تمامًا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وكان سانشيز لا يقدم أداء مميزًا منذ ارتداء قميص الشياطين الحمر، في يناير/كانون الثاني 2018، قادمًا من آرسنال، في صفقة تبادلية مع الأرميني هنريك مخيتاريان، حيث إنه خلال 41 مباراة تمكن من إحراز 5 أهداف فقط.