الشؤون الإسلامية تتفاعل مع بلاغات المواطنين حول العناية بمساجد مكة

الرياض(صدى):

تفاعل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة مع جميع البلاغات المحالة إلى الفرع التي تتعلق ببيوت الله صيانة ونظافة وتهيئة، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها, للرقي بالعمل وتقديم الخدمات الجيدة في العناية ببيوت الله، التي تأتي منسجمة مع ما توليه القيادة الرشيدة لبيوت الله، إعمارًا وصيانة ونظافة وتهيئة.

وقدم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لمدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم الخامري، بعد تلقيه تقريرًا عما قام به الفرع من جهود في هذا الصدد، مؤكدًا معاليه استمرار هذا النهج في التواصل الجيد مع المواطنين لخدمة بيوت الله، وتقديم كل ما يمكن تقديمه لجعلها مهيئة بشكل كامل بما يضفي على المصلين روح الخشوع والاطمئنان.