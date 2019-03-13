بالفيديو.. اكتشفي مخاطر غياب الأب عن الأبناء

أميرة خالد(صدى):

قالت خبيرة التربية أمل الزغفراني ، إن الطلاق من الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمع نتيجة عدم تفاهم الزوجين، وللأسف الأطفال هم الضحية الأولى في هذه الظاهرة لأنهم في الغالب يتم حرمانهم من أحد الأبوين خاصة الأب.

وكشفت أمل خلال حلولها ضيفة ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على قناة “dmc”، مخاطر غياب الأب عن الأبناء، حيث يولد عند الطفل إحساس بالرفض بأن والده يرفضه لأنه يعيش مع والدته بدون الأب وبدون اهتمامه وسؤاله باستمرار، وهذا أيضا ينطبق على الأب الذي يعيش مع زوجته ولكنه بعيد عن أبنائه ويترك العبء على الأم وحدها.

وهذا بعكس وفاة الأب، حيث إن وفاة الأب تولد الشعور بالغضب داخل الطفل، ولكن مع مرور الوقت يرضخ الطفل بالأمر الواقع ويعلم أن هذا ليس بيديه وهو أمر الله وقضائه، لذا على كل زوجين قبل قرار الانفصال التفكير جيدا في مستقبل الأبناء.