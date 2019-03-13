للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة حائل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة حائل عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديها، بمرتبة ” معيد ” للرجال والنساء، لافتةً إلى أن التقديم عليها إلكترونيًّا عبر موقعها الإلكتروني في الفترة من ٥ إلى ١٩ رجب ١٤٤٠هـ.

وأوضحت الجامعة أن الشروط هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير انتظام من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدًّا في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير.

ومن ضمن الشروط للحاصلين على درجة الماجستير: أن يكون تخصص الماجستير امتدادًا لتخصص البكالوريوس، وألا يتجاوز العمر وقت التقديم 28 عامًا لحملة البكالوريوس، و34 عامًا لحملة الماجستير، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنتين (ويستثنى من ذلك من بدأ بدراسة الماجستير وفق شروط وضوابط الابتعاث بجامعة حائل).

وأضافت: الحصول على درجة (75% كحد أدنى) في اختبار القدرات العامة للجامعيين للمتقدمين على كليات: (إدارة الأعمال، وعلوم وهندسة الحاسب الآلي، والعلوم، والتربية، والآداب والفنون، والشريعة والقانون)، والحصول على درجة (60% كحد أدنى) في اختبار الهيئة السعودية للمهندسين (العام، والخاص) للمتقدمين على كلية الهندسة.

وأشارت الجامعة، إلى أنه من ضمن الشروط، الحصول على درجة (65% كحد أدنى) في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على كليات: (الطب، طب الأسنان، التمريض)، والحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كليات: (الصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والصحة العامة) واجتياز اختبار الكلية الخاص بالمتقدمين.

وأكدت أنه يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (65%) في اختبار Step أو ما يعادلها في أحد الاختبارات المعيارية في قياس اللغة الإنجليزية (IELTS – TOEFL) لجميع التخصصات، ويستثنى من ذلك المتقدمين على كليات: (التربية، الشريعة والقانون، والآداب والفنون)، واجتياز المقابلة الشخصية، والتعهد بإكمال الدراسة بالجامعات الموصى بها من جامعة حائل، وألا يكون المتقدم موظفًا بجهة حكومية عند التقديم”.

وعلى جانب آخر، قالت جامعة حائل أن الوثائق المطلوب إرفاقها للتقديم على وظيفة معيد، هي: صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للنساء في حال لا يوجد بطاقة الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من جميع المؤهلات العلمية (بكالوريوس- ماجستير)، ومعادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة العربية السعودية (بكالوريوس- ماجستير)، وصورة من السجل الأكاديمي لجميع المؤهلات (بكالوريوس- ماجستير).

وتابعت: نتيجة المتقدم في أحد الاختبارات المعيارية في قياس اللغة الإنجليزية (STEP – IELTS – TOEFL)، وصورة من نتيجة اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على كليات: (الطب، طب الأسنان، التمريض)، وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على كليات (الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، الصحة العامة)، وصورة من نتيجة اختبار الهيئة السعودية للمهندسين للمتقدمين على كلية (الهندسة)، ونتيجة اختبار قياس الجامعيين.