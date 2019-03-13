وثيقة زواج تثير الجدل بسبب مهر العروس

بغداد(صدى):

أثارت وثيقة زواج في العراق، الجدل بسبب قيمة المهر؛ حيث ظهرت العروس كصاحبة أعلى مهر في العراق الذي بلغ ملياري دينار عراقي (1.7 مليون دولار)؛ علماً أنّ العقد وثّق في محكمة عراقية في محافظة كربلاء.

وفي السياق نفسه، أرجعت الناشطة المجتمعية إيمان كاظم ارتفاع المهر إلى أنه ” صفقة تجارية “، وهو ما سيؤثر سلبا على الشباب، لكون أغلب العوائل ستتخذه ذريعة لغلاء المهور والمتاجرة ببناتهن، على حدّ تعبيرها.

ومن جانبه، قال رجل الدين كرار الكارضي أن ارتفاع المهور يشكل واحدا من عوامل انحراف الشباب، مؤكدا أن غلاء المهور مخالف للشريعة الإسلامية.