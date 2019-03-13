3 أطعمة ابتعدي عنها للحفاظ على بشرتك وصحتك

أميرة خالد(صدى):

تقول الدكتورة سارة يسري أخصائي الأمراض الجلدية، أن الحماية الحقيقية للبشرة، والعناية الحقيقة للجلد، تعتمد على العادات الغذائية التي تتبعها السيدات والفتيات ، فهناك بعض الأطعمة التي تضر ببشرتك، ولابد من التقليل منها، أو الامتناع عنها نهائيا.

ومن هذه الأطعمة :

– الملح

زيادة الملح في الطعام، إلى جانب أنه يعمل على ارتفاع الضغط، فهو يضعف الجلد عن طريق تأثيره السيئ على الكولاجين، الذي يمنح البشرة شبابها وبريقها .

ويؤثر الملح بشكل خاص على المناطق الرقيقة بالبشرة، مثل منطقة حول العين، فهو يمكنه أن يسبب الانتفاخ تحت عينيك، لذلك يمكن استخدام الأعشاب، والليمون بدلا من الملح.

– السكر

الإكثار من تناول السكر يؤثر على الأوعية الدموية، ويسرع عملية شيخوخة الجلد، فإذا قمتي بالاستغناء عن السكر لمدة أسبوع، سترين الفرق واضحا على بشرتك، فستجدينه أكثر حيوية وتألقا.

وفي المقابل لتكثري من تناول الفواكه الطازجة، التي تحتوي على السكريات الطبيعية.

– القهوة

الإسراف في تناول القهوة ليست فقط تسبب البقع على أسنانك، لكنها تسبب جفاف الجسم، مما يتسبب في جفاف الجلد، وضياع حيويته ونضارته، كذلك تتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة حول العينين.

ويمكن استبدالها بالشاي الأخضر، الذي يحتوي على مضادات للأكسدة التي تفيد بشرتك، وتقاوم التجاعيد.