نشر : منذ 41 دقيقة 625 2 فيديوهات متنوعة الهشبول : شئنا أم أبينا الهلال هو واجهة الكرة السعودية قاريا
ماوكلي[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 21 دقيقة
الواجهه إذا وصلت للعالميه وأخذت جائزة اللعب النظيف والأخلاق الرياضيه
اي فوز بالعربجه ونزول الجمهور للمعلب بيضرب الحكم بتخطيط مسبق لإرهاب المنافسين ورئيس يهايط ماهو واجهه يابهلول
المليليح[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 17 دقيقة
انتم تبحثوا عن هلالي مطبل .. جيب محايد ويقولك منه واجهة الكرة السعودية غير الإتحاد
وانا معك ان الهلال واحهة الكرة السعودية في المسخرة والخزي والعار عشرات السنين دمر سمعة الكرة السعودية لعن أبوها مشاركات خارجية تندعس كرامتي عشرين سنه عشان اكون واجهة الكرة السعودية ..
قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم أن الطواقي عار على الكرة السعودية