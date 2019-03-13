بالتزامن مع عيد الأم.. رسالة غاضبة من ابنة هيفاء وهبي 

بيروت(صدى):

شاركت ابنة هيفاء وهبي ، زينب فياض، متابعيها عبر تطبيق ” إنستجرام ” رسالة غاضبة تتعلق بعيد الأم، قائلة:”في أمهات حرام فيهم كلمة أم ، حرام لأن كلمة أم بحد ذاتها مسؤولية ونعمة من ربنا حرام تنعطى لنساء فقط لأنهم أنجبوا “.

ودعت زينب لمقاطعة هذا النوع من الأمهات، موضحة أن الحياة لا تقف على أحد، وأن الإبتعاد في هذه الحالة يساعد في الراحة النفسيّة.

وتعتبر هذه الرسالة بعد أيام قليلة من احتفال النجمة اللبنانة بعيد ميلادها الـ 53، مما اعتبره العديد من جمهور هيفاء وهبي بأنها رسالة غير مباشرة من زينب لوالدتها، بعد القطيعة الطويلة التي ما زالت مستمرة بينهما منذ سنوات.