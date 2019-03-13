وزير خارجية البحرين ساخرا من قطر: حكاياتها ما هي إلا مقاطع من حكايتي مع الزمان

المنامة(صدى):

أطلق وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، السخرية من تصريحات أفراد نظام تميم المثيرة للجدل والغريبة، التي يحاولون بها زعم أن قطر مجني عليها من قبل دول المقاطعة.

وصرّح وزير الخارجية البحريني، قائلًا: ” قطر كانت تقول في بداية ازمتها بأن هدف دولنا الأربع هو ” التعدي على سيادتها ” . ثم أتت بحكاية أخرى و هي ” كأس العالم ” و الآن الحكاية الجديدة هي ” احتلال قطر و السيطرة على الغاز ” . واضح لإن ” حكاية كل يوم ” ما هي إلا مقاطع من ” حكايتي مع الزمان ” .

وكان الشيخ خالد بن أحمد، قد استنكر، في تصريحات له أمس الثلاثاء، تصريحات النائب الثاني لرئيس الوزراء القطري، عبد الله بن حمد العطية، حول أن الدول المقاطعة لقطر كانت تعتزم احتلال الدوحة؛ حيث قال: ” عبدالله بن حمد العطية يتعالج في لندن الله يشفيه ويعافيه، الظاهر أعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه وخربط أفكاره ” .

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