اتحاد الكرة يرفض استئنافي النصر والقادسية

نواف السالم(صدى):

رفض اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة، بخصوص شكوى النصر ضد نادي الوحدة ولاعبه علي صالح النمر بشأن مخالفة المادة(75) والمادة (69) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ويقضي القرار بما يلي: ” أولًا: قبول شكوى نادي النصر من حيث الشكل عملا بأحكام المادتين (۱۳۷) و(۱۳۸) وبالمادة (4) من اللائحة ثانيا: رفض الشكوى من حيث الأصل لعدم توفر أركان المخالفتين موضوع الشكوى” ، وذلك حسب الاخطار بنية استئناف الوارد على لجنة الاستئناف بتاريخ 21/2/2019، وأسباب الاستئناف الواردة إلى اللجنة بتاريخ 24/2/2019 مع مرفقاتها بما في ذلك رسوم الاستئناف وأسباب القرار المستأنف عليه.

وفي سياق متصل، رفض اتحاد الكرة، استئناف نادي القادسية لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي النصر على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه سلطان الغنام، في مباراة الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن اتحاد الكرة، أيضًا عن رفض استئناف، نادي ضمك لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي المجزل على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه عبدالرحمن سعيد؛ فضلًا عن رفض استئناف نادي الترجي لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص احتجاج نادي اللواء على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه حسين بن علي خليفة، بمسابقة بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة أبطال المناطق.