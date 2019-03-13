فائدة جمالية غير متوقعة للبابريكا
كشف خبراء هنديون في التجميل ، عن فوائد جمالية غير متوقعة للبابريكا (وهو الفلفل الأحمر المطحون) في الحفاظ على صحة البشرة .
حيث تعمل على تخفيف ظهور علامات الشيخوخة لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة ومحاربة البقع الداكنة ، فقناع سريع يعتمد على البابريكا يعمل على تفتيح البشرة لدرجات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.
المكونات:
• ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
• ملعقتان كبيرتان من البابريكا الحلوة.
• ملعقتان كبيرتان من مبشور الأفوكادو.
• ملعقة زبادى.
طريقة تطبيق الوصفة:
تمزج المكونات ثم يوزع المزيج على البشرة نظيفة ويترك لـ 30 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر لنتائج أفضل، ينصح بتكرار هذا الماسك مرة في الأسبوع وستدهشين بالنتيجة.
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