فائدة جمالية غير متوقعة للبابريكا

نيودلهي(صدى):

كشف خبراء هنديون في التجميل ، عن فوائد جمالية غير متوقعة للبابريكا (وهو الفلفل الأحمر المطحون) في الحفاظ على صحة البشرة .

حيث تعمل على تخفيف ظهور علامات الشيخوخة لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة ومحاربة البقع الداكنة ، فقناع سريع يعتمد على البابريكا يعمل على تفتيح البشرة لدرجات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

المكونات:

• ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

• ملعقتان كبيرتان من البابريكا الحلوة.

• ملعقتان كبيرتان من مبشور الأفوكادو.

• ملعقة زبادى.

طريقة تطبيق الوصفة:

تمزج المكونات ثم يوزع المزيج على البشرة نظيفة ويترك لـ 30 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر لنتائج أفضل، ينصح بتكرار هذا الماسك مرة في الأسبوع وستدهشين بالنتيجة.