فتاة تتعرض لأغرب أنواع الحساسية بعد جماع شريك حياتها لها

مدريد(صدى):

تعرضت امرأة من سكان مدينة أليكانتي الإسبانية إلى نوع نادر من الحساسية، حيث أدخلت المستشفى بعد ممارسة الجماع مع شريك حياتها.

وأوضحت وسائل إعلام أن الفتاة البالغة من العمر 31 عاما، اشتكت للأطباء من معاناتها من نوبات قيء وضيق تنفس بعد عملية الجماع.

وقد اكتشف المختصون أن المرأة تعاني من صدمة حساسية ” Anaphylaxis ” (حالة حادة من فرط الحساسية من النوع الأول تصيب عدة أجهزة حيوية من الجسم) وأرسلوها لإجراء فحوصات متعددة.

وأفادت المرأة بأنها تعاني من حساسية للبنسلين منذ الطفولة، لكنها لا تتذكر أنها تناولت أي نوع من الأدوية في الفترة الأخيرة، ثم فحص الأطباء شريك حياة الإسبانية، فاتضح أنه كان يتعالج مؤخرا من التهاب في الأذن وتناول مضادا حيويا أموكسيسيلين (يحتوي على البنسلين)، قبل أربع ساعات من ممارسة الجنس مع شريكته.

وتوقع الأطباء أن رد الفعل التحسسي بدأ عند المرأة بعد أن دخل الدواء إلى جسدها مع الحيوانات المنوية. وخضعت المرأة 7 أيام للعلاج، في أندر حالة شهدها المستشفى.