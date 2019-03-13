بالفيديو.. أبرار الكويتية تروي تفاصيلا جديدة عن واقعة التحرش بابنتيها

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانةُ الكويتيةُ أبرار مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” ، توضح فيه حقيقة تعرُّض ابنتيها ” ملاك ” ، و ” زهرة ” للتحرش، خلال تواجدهما معها في نزهة عائلية.

قالت أبرار: ” طلب شخصان التصوير مع ابنتيها ما جعلهما يواجهان التحرش بالكلمات، وزعم أحدهما أنه فنان مغربي، وحاولا أخذهما بعيدًا وتحرّشا بهما ” .

ووصف أبرار ما حدث بقلّة الأدب، وأنها لو تمكّنت منهما لضربتهما، لافتة إلى أن والدتها متعلّقة بابنتيها كثيرًا، لأنها كانت متعلّقة بجدتها أيضًا عندما كانت صغيرة.