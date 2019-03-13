نبات نسائي.. ” النعناع ” يسبب أضرار خطيرة للرجال

موسكو(صدى):

يعد نبات النعناع نباتًا نسائيًا من الدرجة الأولى؛ حيث أجرى علماء أتراك اختبارات على مجموعة من النساء، اكتُشِف ارتفاع هرمون الذكورة ” التستوستيرون ” في دمهن؛ حيث انخفض مستوى هذا الهرمون كثيرًا بعد مضيّ فترة على تناولهن عدة أكواب من مغلي النعناع يوميًّا.

وفي السياق نفسه، أكد أطباء المعهد الروسي للطب التناسلي، أن النعناع يمكن أن يسبب انخفاض الشهوة الجنسية وضعف الانتصاب بسبب خصائصه المهدئة، وبالطبع يسبب انخفاض مستوى التستوستيرون في الدم؛ فيما أضاف علماء أمريكيون أنه إذا كان الرجل يفرط في تناول مغلي النعناع خلال فترة زمنية طويلة؛ فإن هذا يؤدي إلى انخفاض نسبة الشعر في جسمه، وظهور علامات الأنوثة عنده.

وأثبتت نتائج دراسات عديدة انخفاض نشاط الحيوانات المنوية بسبب النعناع؛ بينما يؤكد الأطباء أن تناول مغلي النعناع بصورة معتدلة لا يؤثر في الذكورة؛ مع أن فرصة الرجل في الإنجاب تنخفض جدًّا.