مايك تايسون يشارك في فيلم مصري

القاهرة(صدى):

اقتحم بطل الملاكمة العالمي، مايك تايسون، السينما العربية لأول مرة، من خلال مشاركته في فيلم مصري.

وتعاقد المنتج محمد السبكي مع تايسون، للمشاركة في بطولة فيلم ” حملة فرعون ” ، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر.

وكان مايك تايسون بدأ تصوير أول مشاهده في الفيلم في 19 آذار الجاري، حيث يصل القاهرة يوم 17 آذار، ثم يستعد للتصوير مع أبطال الفيلم مباشرة، بصحبة المنتج السبكي والمخرج رؤوف عبد العزيز، وباقي فريق الممثلين.

ولقب مايك تايسون أو مالك تايسون، ملاكم أمريكي، بـ ” الرجل الحديدي ” ، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاما.