عارضة أزياء شهيرة تتلقى تهديدا بالقتل بسبب حاجبيها

نيقوسيا(صدى):

تعرضت عارضة الأزياء الشهيرة صوفيا هادجيبانتيلي للتهديد بالقتل عبر الإنترنت، بسبب حاجبيها الأسودين المتصلين الكثيفين.

وقالت العارضة القبرصية هادجيبانتيلي، 22 عامًا، إنها تتلقى سيلاً من التعليقات المسيئة على الإنترنت بسبب شكلها المختلف، مضيفة أنها تحاول ألا تقرأ الكثير من هذه التعليقات.

وأوضحت بأن أحد هذه التعليقات كان لشخص يدعى بيرس، 53 عامًا، الذي اعترف بأنه يرى حاجبيها “مثيرين للاشمئزاز” و أن الناس يريدون قتلها بسببهما.

وتعترفت عارضة الأزياء الشقراء أن مظهر حاجباها جاء بطريق الصدفة عندما حاولت إضافة لون لهما وصبغتهما عن طريق الخطأ باللون الأسود عام 2014، ولكن بدلاً من التسرع وتصحيحهما أعجبت صوفيا بهذه الفكرة الجديدة غير المعتادة واستمرت في الخروج بحثا عن عمل، لتحصل على عقد مع وكالة أزياء بريطانية.