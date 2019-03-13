بالفيديو.. سيدة تحطم سيارة فارهة بكعب حذاء وتكتب ” خائن ” على أحد جوانبها 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قامت سيدة بتحطيم الزجاج الأمامي لسيارة فارهة ثمنها ثلاثة ملايين دولار بكعب حذاء؛ ما أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو السيارة الفارهة من نوع بوغاتي، باللون البرتقالي والأسود، متوقفة في مكان انتظار السيارات، بينما ظهر الزجاج محطمًا بكعب حذاء مع كتابة “ خائن ” على أحد جوانبها، ولم يعرف السبب وراء تحطيم السيارة.

ويتوقع البعض أن زوجة غاضبة هي من قامت بهذا الفعل بعد اكتشاف خيانة زوجها، بينما شكك البعض في هذه اللقطات.