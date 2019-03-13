بالفيديو.. سيدة تحطم سيارة فارهة بكعب حذاء وتكتب ” خائن ” على أحد جوانبها
قامت سيدة بتحطيم الزجاج الأمامي لسيارة فارهة ثمنها ثلاثة ملايين دولار بكعب حذاء؛ ما أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الإجتماعي.
وظهر في مقطع الفيديو السيارة الفارهة من نوع بوغاتي، باللون البرتقالي والأسود، متوقفة في مكان انتظار السيارات، بينما ظهر الزجاج محطمًا بكعب حذاء مع كتابة “ خائن ” على أحد جوانبها، ولم يعرف السبب وراء تحطيم السيارة.
ويتوقع البعض أن زوجة غاضبة هي من قامت بهذا الفعل بعد اكتشاف خيانة زوجها، بينما شكك البعض في هذه اللقطات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68757 ] نشر منذ 33 دقيقة
السيارة اللي يحطمها حذاء مره قيمته لا تتجاوز 30 دولار ،،،
,, ماتسوى قيمة الحذاء اللي حطمها ومسح بكرامتها الاسفلت ,,
مغترب[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 30 دقيقة
ويتوقع البعض أن زوجة غاضبة هي من قامت بهذا الفعل بعد اكتشاف خيانة زوجها، بينما شكك البعض في هذه اللقطات. كل الاحتمالات وارده يمكن وعدها بالزواج ولم يوفي بوعده او تخلي عن صديقته و انتقل لاخري
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 27 دقيقة
قامت سيدة بتحطيم الزجاج الأمامي لسيارة فارهة ثمنها ثلاثة ملايين دولار بكعب حذاء؛ ما أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الإجتماعي يعني قرابة 12 مليون ريال قيمة السيارة الفارهة بوغاتي بقيمتها اشتري 4 عمائر جديده واستفيد من ايجارها مدي الحياة
ام ناريمن[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 17 دقيقة
تفكرني بزوجة مسكينة من صباح الله في المطبخ لت وعجن وطبخ ويجي وقت الغداء الكل يشتكي الزوج والاولاد البنات طبخك مو كويس زائد ملوحة ناقص ملوحة ماسخ ناقص بهارت الخ والمسكينة مضيع عمرها في المطبخ علشان ترضي زوجها وعيالها وتوفر عليهم القروش من اكل المطاعم وتدخر الفلوس لاشياء اخري مفيده