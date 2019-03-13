وزير الخارجية الأمريكي يتوعد بخفض صادرات إيران النفطية للصفر

واشنطن(صدى):

توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران مجدداً، مؤكداً عن عزم بلاده ممارسة الضغط لخنقها وخفض صادارتها النفطية إلى الصفر،

وطالَبَ بومبيو في مؤتمر للطاقة في هيوسن بتكساس طهران بالتصرف كدولة عادية طبيعية، بعيداً عن تصرفاتها العشوائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد انسحب، من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه بين “السداسية الدولية” (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا) وطهران في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارًا من يوم 7 أغسطس الماضي، كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية.