  • الأربعاء 13

    مارس

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. تحذيرات من تطبيقات شهيرة تتجسس على جوالات ” أندرويد “

تحذيرات من تطبيقات شهيرة تتجسس على جوالات ” أندرويد “

تحذيرات من تطبيقات شهيرة تتجسس على جوالات ” أندرويد “
وكالات(صدى):

أطلقت مؤسسات معنية لأمن المعلومات وشؤون الخصوصية وترويج البيانات، تحذيرات من تطبيقات عدة تتجسس على الجوالات التي تعمل بنظام ” أندرويد ” .

وأوضحت تلك المؤسسات، أنه ظهرت أخيرا عدة تطبيقات تنشط في جمع بيانات الجوالات وترسلها إلى ” فيسبوك ” لتوجيه ورسم الاستراتيجيات الإعلانية على الموقع؛ حيث من أشهرها تطبيق ” Duolingo ” لتعلم اللغات، و “Indeed ” للبحث عن فرص عمل، و” Yelp ” الذي يقدم للمستخدمين خدمات متنوعة.

وفي السياق نفسه، أكدت الشركات المعلوماتية أن هناك نشاطات تجسسية مشابهة لتطبيقات Spotify وSkyscanner وKAYAK، لكنها توقفت أخيراً بعد إثارتها قضايا تجسس.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68757 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر ,,

,, حورنياتهم كثيره ,,

[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يجيب العواقب سليمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *