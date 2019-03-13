تحذيرات من تطبيقات شهيرة تتجسس على جوالات ” أندرويد “
أطلقت مؤسسات معنية لأمن المعلومات وشؤون الخصوصية وترويج البيانات، تحذيرات من تطبيقات عدة تتجسس على الجوالات التي تعمل بنظام ” أندرويد ” .
وأوضحت تلك المؤسسات، أنه ظهرت أخيرا عدة تطبيقات تنشط في جمع بيانات الجوالات وترسلها إلى ” فيسبوك ” لتوجيه ورسم الاستراتيجيات الإعلانية على الموقع؛ حيث من أشهرها تطبيق ” Duolingo ” لتعلم اللغات، و “Indeed ” للبحث عن فرص عمل، و” Yelp ” الذي يقدم للمستخدمين خدمات متنوعة.
وفي السياق نفسه، أكدت الشركات المعلوماتية أن هناك نشاطات تجسسية مشابهة لتطبيقات Spotify وSkyscanner وKAYAK، لكنها توقفت أخيراً بعد إثارتها قضايا تجسس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68757 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر ,,
,, حورنياتهم كثيره ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يجيب العواقب سليمه