المرور يعتزم السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات
عكفت الإدارة العامة للمرور على إعداد تنظيمات للسماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات.
وتعتزم الإدارة العامة للمرور رفع هذه التنظيمات إلى الجهات العليا خلال الفترة المقبلة؛ للنظر فيها واعتمادها.
وبحسب المعلومات الواردة فإن هذه التنظيمات تسمح بدخول شركات من القطاع الخاص لتقديم خدمة الفحص الدوري في عددٍ من المناطق؛ لمنع الاحتكار في هذا القطاع.
وقررت الإدارة العامة للمرور، تمديد عمل 10 محطات للفحص الفني الدوري للمركبات في عددٍ من المدن، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68757 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياليت ونفتك من الزحام عند الفحص الدوري
ابو صالح[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 23 دقيقة
وبحسب المعلومات الواردة فإن هذه التنظيمات تسمح بدخول شركات من القطاع الخاص لتقديم خدمة الفحص الدوري في عددٍ من المناطق؛ لمنع الاحتكار في هذا القطاع.وقد نوقش هذا الموضوع مع داود الشريان وضيوفه من عدة قطاعات حكومية وكان النقاش حامي الوطيس بشأن الاحتكار والسلبيات