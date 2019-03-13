المرور يعتزم السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات

عادل الحربي(صدى):

عكفت الإدارة العامة للمرور على إعداد تنظيمات للسماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات.

وتعتزم الإدارة العامة للمرور رفع هذه التنظيمات إلى الجهات العليا خلال الفترة المقبلة؛ للنظر فيها واعتمادها.

وبحسب المعلومات الواردة فإن هذه التنظيمات تسمح بدخول شركات من القطاع الخاص لتقديم خدمة الفحص الدوري في عددٍ من المناطق؛ لمنع الاحتكار في هذا القطاع.

وقررت الإدارة العامة للمرور، تمديد عمل 10 محطات للفحص الفني الدوري للمركبات في عددٍ من المدن، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.