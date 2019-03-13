التعليم توضح حقيقة إيقاف الابتعاث في الكليات النظرية بالمملكة  

نايف السالم(صدى):

نفى وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث المشرف على الملحقيات الثقافية جاسر الحربش ما تردد حول إيقاف الابتعاث للتخصصات النظرية، مبينا أن قنوات الابتعاث والبرامج معروفة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

ولفت الحربش: ” هناك محركات رئيسية لخطط الابتعاث الجديدة؛ منها تحقيق أهداف رؤية 2030، في جوانب تنمية القدرات البشرية، والمواءمة مع سوق العمل ” ، مضيفا أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عام في مسارات الأمن السيبراني والصناعة والخدمات اللوجستية وقطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وتم التنسيق في هذا الشأن مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية وقطاع الخدمات الصحية.

وتابع الحربش أن وزارة التعليم وقعت اتفاقات عدة مع هيئات السياحة والترفيه والتراث لتحديد التخصصات التي تستهدف المرحلة وإيجاد شراكة فاعلة في الابتعاث والتوظيف، موضحا أن الوزارة كانت تعاني من مشكلة عدم توافر المعلومات لسوق العمل للجهات الحكومية إلا أن التجانس والتنسيق أنهيا هذه الإشكالية.