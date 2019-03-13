ماليزيا والهند تغلقان المجال الجوي أمام طائرات بوينج ” 737 ماكس “

كوالالمبور(صدى):

قررت هيئة الطيران المدني الماليزية اليوم، تعليق تشغيل طائرة بوينج (737 ماكس 8) من وإلى ماليزيا، وتعليق مرورها عبر البلاد على الفور، لحين صدور إشعار آخر، مؤكدة أنه لا يوجد أي تشغيل لهذه الطائرة من أية شركات الطيران الماليزية.

ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني، أحمد نزار ذو الفقار قوله، إن الهيئة اتخذت هذه الإجراءات عقب تكرار حادثة تحطم هذا النوع من الطائرة في أقل من 5 أشهر.

وتنضم ماليزيا إلى دول أخرى مثل: سنغافورة، والصين، وإندونيسيا، وأستراليا، التي علقت تشغيل طائرة بوينج (737 ماكس 8).

كما أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم، أنه تم إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الطائرات من طراز (بوينج 737 ماكس 8)، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح الأحد الماضي.

وقالت الوزارة: “إنه لن يتم السماح لأي طائرة من طراز (بوينج 737 ماكس) بدخول أو عبور المجال الجوي الهندي اعتبارا من الرابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وكانت هيئة مراقبة الطيران في الهند قد طلبت، تقييم سلامة الطائرات من هذا الطراز، كما أصدرت تعليمات بشأن تحليق الطائرات من طراز (بوينج 737 ماكس 8) تشمل أن يكون للطيار في القيادة خبرة طيران لا تقل عن 1000 ساعة، وأن يكون للطيار المساعد 500 ساعة، على متن طائرة من طراز (بوينج 737 إن جي).

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز (بوينج 737) تحطمت وهي في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وأسفرت عن مقتل 149 راكبًا و 8 من أفراد الطاقم.