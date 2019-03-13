بالفيديو.. مشكلة إرضاع الطفل لإصبعه وطرق علاجها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

استعرض برنامج ” صباح السعودية ” مشكلة رضاعة الإصبع عند الأطفال ، وطرق مساعدة الأمهات للتخلص من هذه المشكلة لدى أطفالهن .

وقالت الأخصائية النفسية سارة سويدان ، إن عادة مص الإصبع لدى الأطفال من العادات الشائعة خاصة الطفل دون الثلاث سنوات ، وتبدأ من الأشهر الأولى بعمر الطفل ولا تستمر معه ، ولكن اذا استمرت هذه العادة لعمر 4 سنوات فهنا المشكلة .

وتابعت سارة ، من أسباب ظهور هذه العادة شعور الطفل بالجوع أو أثناء التسنين ، كما أن شعور الطفل بالقلق والتوتر يدفعه لوضع إصبعه في فمه .

وأضافت سارة ، قد يكون استمرار الطفل رغم تقدمه في السن بوضع اصبعه بفمه ، مصاب بمخاوف مرضية ، ويجب أن يخضع لمختص ليشخص حالته بطريقة دقيقة .

واستطردت قائلة ، يجب ان نوجه الطفل الذي يعاني من هذه المشكلة بأسلوب كله حب وراحة وفي هدوء ، وكل أم بذكائها وفهمها لطفلها ستعرف الأسلوب الذي تتبعه معه للتخلص من هذه المشكلة .