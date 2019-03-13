لعدم رغبته في الأطفال..خمسيني يلقي ابنه الرضيع في البحر
تجرد أب أردني من مشاعره الإنسانية، مقدمًا على قتل طفله ذو العام الواحد، من خلال دفع عربته إلى المياه عمدا.
وأقر المتهم البالغ 52عامًا بفعلته، حيث كان يقضي إجازة مع زوجته وطفلهما، وبعد يومين من وصولهما أخذ الطفل قائلا لزوجته إنه عهد به إلى عائلة أخرى، مما جعل الزوجة تشتكيه للسلطات.
وأوقفت الشرطة الرجل الأردني بعدما عثر صيادون على جثة الطفل الرضيع ،فيما أرجع فعلته إلى أنه غير قادر على تربية الطفل وإنه لا يريد أطفالا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47750 ] نشر منذ 1 ساعة
لحووووووووول😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24213 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اهبل او مدمن مخدرات
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب من البدايه ليش تخلف اذا ماتبي الاطفال
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8540 ] نشر منذ 45 دقيقة
يضعونهم عند ابواب المساجد وفي الاماكن العامه وهذه مصيبه-لكن لو وضعه عند مسجد او عند البحر ربما كان وجد من يعتني به بدلا من قتله-امر الله مقدر ومكتوب-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68740 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,