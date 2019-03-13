لعدم رغبته في الأطفال..خمسيني يلقي ابنه الرضيع في البحر

عمان(صدى):

تجرد أب أردني من مشاعره الإنسانية، مقدمًا على قتل طفله ذو العام الواحد، من خلال دفع عربته إلى المياه عمدا.

وأقر المتهم البالغ 52عامًا بفعلته، حيث كان يقضي إجازة مع زوجته وطفلهما، وبعد يومين من وصولهما أخذ الطفل قائلا لزوجته إنه عهد به إلى عائلة أخرى، مما جعل الزوجة تشتكيه للسلطات.

وأوقفت الشرطة الرجل الأردني بعدما عثر صيادون على جثة الطفل الرضيع ،فيما أرجع فعلته إلى أنه غير قادر على تربية الطفل وإنه لا يريد أطفالا.