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لعدم رغبته في الأطفال..خمسيني يلقي ابنه الرضيع في البحر

لعدم رغبته في الأطفال..خمسيني يلقي ابنه الرضيع في البحر
عمان(صدى):

تجرد أب أردني من مشاعره الإنسانية، مقدمًا على قتل طفله ذو العام الواحد، من خلال دفع عربته إلى المياه عمدا.

وأقر المتهم البالغ 52عامًا بفعلته، حيث كان يقضي إجازة مع زوجته وطفلهما، وبعد يومين من وصولهما أخذ الطفل قائلا لزوجته إنه عهد به إلى عائلة أخرى، مما جعل الزوجة تشتكيه للسلطات.

وأوقفت الشرطة الرجل الأردني بعدما عثر صيادون على جثة الطفل الرضيع ،فيما أرجع فعلته إلى أنه غير قادر على تربية الطفل وإنه لا يريد أطفالا.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24213 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا اهبل او مدمن مخدرات

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 51 دقيقة

طيب من البدايه ليش تخلف اذا ماتبي الاطفال

[ عدد التعليقات: 8540 ] نشر منذ 45 دقيقة

يضعونهم عند ابواب المساجد وفي الاماكن العامه وهذه مصيبه-لكن لو وضعه عند مسجد او عند البحر ربما كان وجد من يعتني به بدلا من قتله-امر الله مقدر ومكتوب-

[ عدد التعليقات: 68740 ] نشر منذ 28 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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