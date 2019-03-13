بالفيديو.. لص يقتحم متجرًا باهظًا لسرقة ” ميكي ماوس ” !

واشنطن(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة بأحد المتاجر الباهظة بولاية كاليفورنيا، مشهدًا غريبًا، للص مقنع، سرق دمية ” ميكي ماوس “ على الرغم من وجود أشياء أخرى أكثر قيمة داخل المتجر.

وأظهرت كاميرات المراقبة، إلقاء اللص حجرًا على نافذة المتجر،ودخل متجها نحو بيانو أبيض، كبير الحجم.

ودون أن ينظر اللص إلى الآلة الموسيقية، قام بخطف الدمية التي يبلغ ثمنها 25 دولارًا، وخرج من المتجر.

وسرعان ما ركض بعيدًا عن مسرح الجريمة، وهو يتأبط الدمية تحت ذراعه، تاركًا الزجاج المتناثر على الأرض.