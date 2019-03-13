مشروع ضخم لتخفيف البطالة بين المواطنات

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها بصدد تنفيذ مشروع ضخم ،يهدف لتخفيف البطالة بين المواطنات في مختلف التخصصات.

ويأتي ذلك من خلال مشروع ” التدريب الموازي النوعي ” ، الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف السعوديات بحلول نهاية 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يركز على تطوير برامج تدريب مدعم منتهٍ بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص تستهدف العاطلات عن العمل.

وتحصل المتدربة عند الانتهاء من التدريب على شهادة معتمدة من الجهة المالكة للبرنامج، ويتم دعم الشركات بأوجه مختلفة.

ويهدف المشروع إلى خفض نسبة البطالة في التخصصات التي تواجه تحديات، وتطوير المهارات المهنية للمرأة وتوجيهها إلى سوق العمل المناسب لها، وتخفيض حواجز التوظيف أمام السعوديات الباحثات عن عمل وضمان استمرارهن في الوظيفة.