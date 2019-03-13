ثلاثينية تلقي بطفلها بعد ولادته في القمامة وتحتفل مع صديقاتها!

موسكو(صدى):

في واقعة غريبة، تجردت أمرأة روسية، من إنسانيتها، وألقت بطفلها المولود حديثًا في القمامة، بعد الولادة مباشرة، حتى تتمكن من الاستمرار في الاحتفال مع أصدقائها.

وكانت المرأة صاحبة الـ 31 عامًا، في وسط حفل مثير مع صديقاتها، عندما شعرت بآلام الولادة، حيث أغلقت المرحاض على نفسها، ووضعت ابنها.

وبعد الولادة، وضعت الأم ابنها المولود حديثًا والمشيمة، في كيس، ثم ألقته بصندوق القمامة في الشارع، وعادت لمنزلها واستمرت في الاحتفال مع صديقاتها.

وقضى الطفل نحو ساعتين في القمامة، قبل أن يسمع أحد المارة صراخه، واستدعى خدمات الطوارئ، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة في حالة حرجة.