جموع غفيرة مزيفة..5 آلاف عنصر أمن يرافقون أردوغان لحمايته وتأييد خطاباته!

أنقرة(صدى):

أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيلتش دار أوغلو، عن استيائه متسائلا: ” أي ديمقراطية هذه التي يعقد خلالها أردوغان لقاء جماهيري بحضور جيش من الحرس الشخصي ” .

ويرافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولاته، 5 آلاف عنصر أمن، ما بين حراس لحمايته ومؤيدين بمؤتمراته الانتخابية، يحملون أعلامًا وصور أردوغان يهتفون بالشعارات المؤيدة له؛ كي يظهر المشهد العام، وكأن حشودًا تلقائية زحفت لنصرة أردوغان، وهي عكس ذلك.

وأصبحت مشاهدة الجموع الغفيرة من الجماهير حول رئيسها محاطًا بالمسؤولين الرسميين، وهو يصافح أصحاب المتاجر، ويقبل الأطفال الرضع استعدادًا لليوم الموعود حيث الاقتراع في مارثون المحليات المقرر له نهاية شهر مارس الجاري، أمرا ليس بالجديد.

وحتى الأكشاك التي اضطرت الحكومة لإنشائها لبيع الفواكه والخضراوات بأسعار مخفضة ومدعمة لمواجهة غلاء الأسعار أُسندت للموالين ”وهذا التمييز يبدو جليًا في مناحٍ عدة، بدءًا من توزيع المواد الغذائية مرورًا بالقروض وإعادة جدولتها وأخيرًا المناقصات ثم التوظيف“.

ورغم هذا الصخب إلا أن الحزب الحاكم يواجه مشكلة في إيصال رسالته، أو حتى في بعض الحالات تقديم أي رسالة مقنعة على الإطلاق.

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