الخناق يضيق على ” بي إن ” ..البحرين تنضم للمملكة وتطالب بالغاء الاحتكار

طلال الغامدي(صدى):

حذت مملكة البحرين حذو المملكة العربية السعودية ،مطالبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،بوقف احتكار قنوات ” بي إن سبورتس ” القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في البحرين.

وأصدر الاتحاد البحريني بيانا، أمس الثلاثاء، أشاد فيه بالموقف السعودي، مؤكدا التوجه لاجراءات مماثلة.

وقال الاتحاد البحريني في بيانه: ” يؤكد الاتحاد في هذا الصدد توجهه لاتخاذ إجراءات مماثلة بناء على المخالفات المتعددة لقناة bein sport في سوء استخدام النشر لأغراض سياسية لا صلة لها بالرياضة بتاتا من جهة، وعلى مخالفات تقوم على الاحتكار من جهة أخرى، وهي أمور مرفوضة وتتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية ” .

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تلقى خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات BEIN SPORT وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال والدحيل القطري، كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين.

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