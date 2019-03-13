تعليق ساخر من وزير الخارجية البحريني بشأن ” احتلال الدوحة “

المنامة(صدى):

استنكر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس الثلاثاء، تصريحات النائب الثاني لرئيس الوزراء القطري، عبد الله بن حمد العطية، حول أن الدول المقاطعة لقطر كانت تعتزم احتلال الدوحة.

وسخر وزير الخارجية البحريني قائلاً: ” عبدالله بن حمد العطية يتعالج في لندن الله يشفيه ويعافيه، الظاهر أعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه وخربط أفكاره ” .

وأضاف: ” شطحاته ومفرداته وصلت به إلى آفاق غير مطروقة، ما أقول إلا الله يعينه ” .

يذكر أن العطية قد صرح بأن الدول الأربعة المقاطعة، كانت تعتزم احتلال قطر والسيطرة على حقل الغاز الأكبر في العالم وتدمير اقتصادها -على حد قوله-.

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