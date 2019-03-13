لتحسين المزاج وتعزيز الصحة.. ” مكة تمشي ” الجمعة القادم

نايف السالم(صدى):

تنطلق فعالية ” مكة تمشي ” يوم الجمعة القادم، عقب صلاة العصر مباشرة، وتم اختيار ممشى الشرائع بحجز السيارات كموقع لبدء الفعالية.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي، وتعزّز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع.

وأشار العتيبي إلى أن المشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب، والوقاية من الأمراض المزمنة، والمساعدة على نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.