بالصور.. رسالة ” ديجينيك ” لمشجع هلالي صغير

نواف السالم(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، فرحة طفل هلالي، بـ ” تي شيرت ” اللاعب الأسترالي ميلوس ديجينيك.

وعقب ديجينيك، على الصور المتداولة، موجهًا رسالة للطفل قائلا فيها: ” كرة القدم ليست مجرد لعبة، وبالعمل الجاد في يوم من الأيام يمكنك اللعب مثلنا ” ،موجهًا له الشكر على تشجيعه.

يذكر أن ديجينيك ،قد تعرض لتدخل عنيف خلال مباراة الزعيم ضد الدحيل القطري، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقام أحد لاعبي الدحيل بضرب ديجينيك بالمرفق، بشكل عنيف تحت نظر الحكم، لأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وانتهت مباراة الهلال ضد الدحيل القطري، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، سجلها البرازيلي كارلوس إدواردو، علي آل بليهي والفرنسي بافيتيمبي قوميز، ليتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 6 نقاط.

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