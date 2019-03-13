محكمة سودانية تلغي عقوبة الجلد على 12 سيدة

الخرطوم(صدى):

قررت محكمة استئناف طوارئ الخرطوم، أمس الثلاثاء ،إطلاق سراح 12 سيدة، حكم عليهن بالسجن لمدة شهر و20 جلدة.

ويأتي اعتقال النساء على خلفية مشاركتهن في تظاهرة مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، في حي بري شرقي الخرطوم.

وكان البشير قد أصدر أوامر طوارئ، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات لقوات الأمن، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

ويشهد السودان مظاهرات ضد الحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، عقب اندلاع حركة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتطور للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي البشير.