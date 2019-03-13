أحمد الفريدي يُعلن انتهاء مسيرته مع النصر

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اللاعب أحمد الفريدي انتهاء مسيرته مع نادي النصر، الثلاثاء، مقدمًا شكره للنادي وللجمهور.

وقال الفريدي في تغريدة له : ” إلى النادي الذي لم يكن محطة عبورٍ فحسب، ولجمهور النصر العريق الذي لا تفيهِ عبارات الشكر والثناء، تقبلوا جزيل شكري وعظيم امتناني لدعمكم ومساندتكم، وكل الأُمنيات لكم بالتوفيق والسداد ” .

يذكر أن الفريدي بدأ مسيرته الكروية مع نادي الأنصار في عام 2001 بعمر الـ 13 عامًا ،ثم انضم إلى صفوف الهلال ليلعب في درجة الشباب بالنادي في الفترة من عام 2004 حتى عام 2007.

وانضم اللاعب إلى نادي النصر في عام 2014، حيث نجح فقط في الفوز ببطولة وحيدة مع العالمي وهي بطولة الدوري السعودي في موسم 2015- 2016، بينما خسر لقب كأس خادم الحرمين في موسم 2015- 2016.