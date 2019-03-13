خيسوس: لو كان سامي الجابر وتركي آل الشيخ متواجدين لما أُقلت من الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أكد البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال سابقًا، أن الكابتن سامي الجابر والمستشار تركي آل الشيخ لو كانا متواجدين حتى الآن لكان استمر في تدريب الهلال.

وأضاف خلال لقائه في برنامج ” في المرمى ” : ” كان قرار إقالتي بشكل مفاجىء، خسرت مباراة واحدة من مجموع ٢٦ مباراة، وأخبار تعاقد الاندية البرتغالية معي جعل ادارة الهلال تبادر في طلب تمديد العقد ” .

وتابع : ” لم تعجبني طريقة إقالتي، كنت أريد الاستمرار لكن رئيس الهلال الجديد لم يرغب في بقائي ” .

واستطرد : ” رئيس الهلال تواصلي معه قليل لأنه يتواجد في لوس انجلوس، كان يقول عني أني أفضل مدرب في العالم وبعدها تغير الأمر ” .

وشار إلى أنه ” كان هناك تواصل قوي مع فهد المفرج، عملنا مع بعض ٧ أشهر وبالنسبة لي هو أفضل الاشخاص المؤهلين الذين عملت معهم ” .

وأكد أن الهلال سلمه جميع مستحقاته المالية، وكان النادي رائعا في التعامل معي من الناحية المالية ” .

وأضاف : ” طلبت من إدارة النادي عدم إبلاغ اللاعبين بخبر اقالتي قبل التدريب، وعندما انتهى التدريب أبلغتهم بخبر اقالتي وبكى بعض اللاعبين عند سماعهم بالخبر ” .

وقال : ” الهلال فريق لو لعب في أوروبا سيحقق الفوز، سامي الجابر طلب مني أن يكون الفريق مؤهلاً بشكل مميز للبطولة الاسيوية وهذا ما حدث ” .

وتابع : ” سامي الجابر قال لي نريد بطولة الدوري أولاً وبعدها تأتي البطولة الاسيوية لأن الفريق حققها كثيرا في السابق ” .