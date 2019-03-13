اعتداء معلمة على طالبة بالضرب وتوقيفها حتى الإغماء

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فتح تعليم الطائف تحقيق في شكوى مواطن يفيد بتعرض ابنته التي تدرس في مدرسة ابتدائية بالطائف للصفع على وجهها من إحدى المعلمات وإصابة إحدى عينيها جراء حمل المعلمة قلماً في يدها، وضربها في أنحاء متفرقة من جسدها.

وقال المواطن أنه تقدم بشكوى لمدير تعليم محافظة الطائف بتعرض ابنته والتي تدرس في الصف الخامس بإحدى المدارس الابتدائية للضرب حيث قامت المعلمة أيضاً بمعاقبتها برفع كرسي على رأسها والوقوف به على رجل واحدة طوال الحصة الدراسية ما أدى إلى سقوطها على الأرض مغمى عليها، وقامت المعلمة بسحبها خارج الصف لتحاول إيقاظها بعيداً عن صراخ زميلاتها داخل الصف.

وأضاف والد الطالبة أن المعلمة لم تطلب لها الهلال الأحمر لإسعافها حينها وبعد أن فاقت ابنته توجهت بها المعلمة إلى مساعدة مديرة المدرسة التي قامت هي الأخرى بإشهار عصى والتلويح بها على ابنته، وقامت برفع صوتها عليها وبعد ذلك قامت هاتان المعلمتان بتهديد ابنته بالفصل من المدرسة إذا أخبرت بما حصل لها.

وأوضح أنه توجه بها لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وطلبت منهم تقريراً مفصلاً عن حالة ابنتي والإصابات التي لحقت بها وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة التي أثبتت حالة ضرب ابنتي.