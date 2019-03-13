محمد صلاح بعد اتهامه بـ ” الغرور ” : تصيّد الأخطاء أصبح طبيعيًا

نواف السالم(صدى):

اندهش الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الماضية؛ بسبب التصريحات التي أدلى بها أمس، في مؤتمر دعائي.

وقال صلاح: ” مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنيه أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح إن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة ” .

وتعرّض صلاح لانتقادات عنيفة بسبب تصريحاته أمس، خاصة بعدما أكد أنه وصل لمكانة لم يصل إليها أي مصري أو عربي أو أفريقي غيره، واتهمه البعض بالغرور.