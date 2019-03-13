” bein sport ” تقر بنجاح المملكة في كسر احتكارها

ماجد محمد(صدى):

اعترفت قناة ” bein sport ” في بيان لها بأن خطوة الاتحاد الآسيوي في بث مباريات البطولات الآسيوية عبر ” يوتيوب ” ، ستُلحق بها أضرارًا مادية ومعنوية، كما أقرت بنجاح المملكة في كسر احتكارها.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر أن يتم بث مباريات البطولات الآسيوية، دون اشتراط مشاركة أندية المملكة، عبر قنوات الاتحاد الآسيوي المفتوحة على موقع ” يوتيوب ” بتعليق وإخراج سعودي، وذلك حتى يتم فتح مظاريف القنوات السعودية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وسيحدث ذلك حتى يتم ترتيب إجراءات الناقل المحلي، ذلك بعد الاستقرار على ناقل داخل المملكة، خلال الفترة القادمة.