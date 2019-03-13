بالفيديو.. المطلق: لا حرج في حديث النساء بوسائل الإعلام للدعوة إلى الله

حمود العنزي(صدى):

أجاز عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، حديث النساء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل للدعوة إلى الله وفي نشر العلم والخير.

وأشار المطلق خلال استضافته في برنامج ” فتاوى ” ، في هذا الصدد إلى أن تقديم داعيات في بعض القنوات البرامج الدينية ويفتين وهن ملتزمات بحجابهن الذي يعتقدنه من المساهمات في الدعوة.

وأضاف أنه ليس هناك حرج، في أن يسمع الرجال صوتها، قائلًا: ” نحن الآن نرى أن نصف السائلين في التلفزيون والإذاعة من النساء، وليس هناك حرج وهذا من نشر العلم ” .

واختتم: ” هذه المرأة لو تحدثت بحديث في إذاعة وفي تلفزيون ونوت به الخير والعلم لا شيء في ذلك إن شاء الله ” .