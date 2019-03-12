رجل يقتل نجل شقيقه بـ7 طلقات نارية لمنع زواجه

القاهرة(صدى):

أقدم ” عم ” على قتل نجل شقيقه 31 عاما، بـ7 طلقات نارية بالرأس والظهر، عن طريق سلاح ناري ” طبنجة ” 9 ملي، بمحل سكنه في مصر، لمنع زواجه من ابنة شقيقه الآخر.

وتبين بالفحص وجود جثة شخص، كما تبين إصابته بـ7 أعيرة نارية منهما 3 بالرأس و4 بالظهر.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بأن المتهم شقيق والد المجني عليه، مقيم بذات العنوان المشار إلية، تعدى عليه بسلاح ناري ” طبنجة ” ، 9 ملي، محدثا إصابته داخل محل سكنة وفر هاربا.

وأسفرت مجهودات فريق البحث عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة ” طبنجة 9 ملي ” وبحوزته 21 طلقة أخرى عيار 9 ملي.