عادل العنزي: علاج التهاب المفاصل بالأكسل جينز تكلفته 6 آلاف ريال وتوفره المستشفيات مجانا

أميرة خالد(صدى):

كشف البرنامج الاجتماعي ” تم ” المذاع على قناة السعودية ، توافر عدد من العلاجات المتقدمة الخاصة بألتهاب المفاصل مجانا بجميع مستشفيات المملكة .

وقال عادل العنزي أحد المرضى بألتهاب المفاصل ، وضيف البرنامج ، أنني كنت مستمر على العلاجات ، حيث تناولت الكثير من العلاجات الخاصة بعلاج مرض الروماتيزم من كورتيزون وعلاجات بيولوجية ، حتى جربت علاج الأكسل جينز .

وتابع ، عرفت علاج الأكسل جينز عندما وصلني منه مقطع فأردت تجربته حيث أن مرض التهاب المفاصل وتطور إلى ثعلبه .

وأضاف عادل ، تكلفة هذا العلاج 6 آلاف ريال ، ولم يكن هذا العلاج متوفر في المملكة ، ولكنه الآن متوفر في المستشفيات مجاناً لجميع المرضى .