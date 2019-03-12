بالفيديو.. محمد بن عمير: أهم أسباب تأخر التشخيص هو الذهاب إلى الطبيب غير المناسب

عادل الحربي(صدى):

أكد دكتور محمد بن عمير، استشاري ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرض الروماتيزم، أن الدراسات أثبتت أن أهم أسباب تأخر تشخيص مرض الروماتويد، هو الذهاب إلى الطبيب الغير مناسب.

وتابع الدكتور محمد خلال استضافته في برنامج ” تم ” ، أن الروماتويد أكثر مرض التهابي منتشر في العالم، قد يصل من ثلاث إلى أربع سنوات، مضيفًا أن أغلب الناس عندما يأتيهم ألم في المفاصل يذهبوا إلى طبيب العظام أو طبيب الباطنة.

واستطرد أن أنواع الآلام في المفاصل نوعين: في آلام التهابية، وآلام غير التهابية، والآلام الالتهابية مختلفة عن الآلام التي نعاني منها، تكون اسوأ في الصباح الباكر يصاحبها تيبس في المفاصل أو الظهر تتحسن مع الحركة وتسوء مع الراحة وقد توقظ المريض من النوم.

وأضاف أن الآلام هذه في بعض الأحيان قد تتنقل من مفصل إلى آخر وأنها مرة تكون في الكتف الأيسر ومرة في الكتف الأيمن، وأن المريض عندما يكون لديه آلام التهابية وظهرت بالمزايا هذا مع تورم في المفاصل الشخص الذي يعاني منها يجب أن يذهب إلى طبيب روماتيزم.

واختتم أن هذه غير الآلام التي تظهر وتزيد مع الحركة وتخف مع الراحة وهذه يسمونها الآلام غير الالتهابية.