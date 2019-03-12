بالفيديو.. المحامي عبدالله المعيوف: يمكن وضع قانون يعطي للمرأة حق تزويج نفسها

علي القحطاني(صدى):

أوضح المحامي عبدالله المعيوف، أنه من الممكن أن يوضع نظام يكون فيه بعض الحالات تعطي الحق للمرأة في تزويج نفسها، وذلك لا ينافي الدين.

وقال المعيوف في لقائه مع داوود الشريان، إنه يتوقع ” أن تزوج البنت نفسها في المستقبل البعيد، لأنه لا يعتقد أنهم سيعزفون عن رأي الجمهور، إلا في حالات ضيقة ممكن ” .

وأشار إلى أن ذلك لن ينافي الشريعة الإسلامية، لأن هذا وارد في قول الأئمة، مضيفًا ” هذه المسائل تخضع للسياسة الشرعية، حكم الحاكم يرفع الخلاف ” .

وأفاد بأن العاضل في المذهب الحنبلي يعتبر ” فاسقًا والفاسق ينبغي أن يعاقب ” ، مشيرًا إلى أن لا يعرف أي محكمة في المملكة قامت بمعاقبة عاضل تكرر عضله للفتاة.