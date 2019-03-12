” الجمارك ” تحبط تهريب كيلوين من القات في أمتعة إفريقي عبر مطار الكويت الدولي

وكالات(صدى):

استمرارا لجهود رجال الجمارك في التصدي لكافة محاولات تهريب المواد المحظورة، تمكن رجال جمارك مطار الكويت الدولي من إحباط تهريب نحو كيلوين من مادة القات حاول وافد أفريقي تهريبها إلى داخل البلاد فجر أمس لدى وصوله قادماً من موطنه، هذا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الوافد والتحفظ على المضبوطات واخطار الإدارة المعنية في وزارة الداخلية لاستلام المهرب واستكمال التحقيقات معه تمهيداً لإحالته إلى الاختصاص.

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وفي هذا السياق ذكر مراقب مطار الكويت الدولي السيد: سعود حبيب الكندري ، ان احد المفتشين اشتبه في وافد أفريقي قادم من موطنه حيث بدا عليه الارتباك، ليتم التفتيش الدقيق لأمتعته والعثور على 3 لفافات قات تزن نحو كيلوين، مشيراً إلى انه تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإخطار اجهزة الداخلية لاستلام المتهم والمضبوطات.

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وثمن الكندري ، يقظة رجال إدارة جمرك المطار محذراً كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة مؤكداً ان رجال الجمرك الجوي يقظون لكافة محاولات تهريب المواد المحظورة، مشيداً بدعم مدير عام الإدارة العامة للجمارك وحرصه على تزويد هذا المرفق الحيوي بالاجهزة المتقدمة.