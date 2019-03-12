محكمة إماراتية تغرم الإعلامي يعقوب السعدي بعد إسائته لـ عموري ومبخوت

نواف السالم(صدى):

أصدرت محكمة الجنح في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الاثنين، قرارًا بتغريم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي بدفع ربع مليون درهم؛ لإساءته للاعبين من أبناء وطنه هما عمر عبدالرحمن ” عموري ” وعلي مبخوت، قبل عام.

ووجت النيابة العامة في أبوظبي، تهمة السب والقذف إلى المدعي عليه، بعد تغريداته المسيئة لـ اللاعبين، إذ تمثل جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي.

وكانت القضية قد تأجلت في وقت سابق حتى يقدم المتهم دفاعه، على رغم أن المجني عليهما تقدما بلائحة ادعاء مدني ضده، كون ما قام به يندرج تحت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يشار إلى أن عموري كان قد صرَّح من قبل، أنه لو ما كان مظلومًا ما رفع هذه القضية، مضيفًا أنه يريد توصيل رسالة للجمهور بألا يصدقوا كل شيء.