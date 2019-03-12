تعرفي على كيفية تنظيم ميزانية المنزل

أميرة خالد(صدى):

من المعروف أنه تطرأ كثير من التغيّرات على الزوجين في بداية حياتهما الزوجية، فتلقائياً يتغيّر الروتين اليومي لدى كل فرد، كما ترتفع المسؤوليات، بالاضافة الى تنظيم ميزانية المنزل معاً، وكلها أصبحت من الامور الضرورية والاساسية.

وأكد خبراء في الاقتصاد المنزلي ، أنه تكثر المشكلات فيما يتعلق بتنظيم الميزانية للمنزل، إذ إنّ هذا الامر يعود غالباً الى عدم توافر الخبرة في ادارة شؤون المنزل ومواجهة المسؤوليات التي تظهر مرة واحدة.

لذلك، عليك أن تنتبهي الى هذا الأمر جيداً منذ بداية زواجك لكي تتجنّبي مشكلات كثيرة وضعي في اعتبارك انّ التنظيم هو أهم شيء، وانك اذا سرت على نظام دقيق فسوف تختفي معظم المشكلات المادية في حياتك. ومشاركة الزوجة في النواحي المادية ضرورية ايضاً.

وهذا لا يعني ان تكون المشاركة مادية، فقد تكون ربّة المنزل لا تعمل وليس لها دخل مستقلّ، ولكن المشاركة الحقّة تتضح في الادارة السليمة والتوزيع الجدّي لدخل الاسرة باعتبار انّ الزوجة تقوم بدور المدير المالي في نطاق أسرتها.

لكن تجنّبي الاشارة سواء تصريحاً او تلميحاً لزوجك بعجز امكاناته المادية عن تحقيق مطالب العائلة، فهذه الكلمات قد تترك في نفسه احساساً بالعجز والفشل الذي ينعكس خلافات او مضايقات في علاقتكما.

فالزوجة غالباً ما تلقي لزوجها بجزء من راتبها او دخلها كمساهمة منها في ميزانية الاسرة وتتصوّر انّ دورها ينتهي عند هذا الحدّ وان عليه هو ان يتدبر امر الصرف وتوزيعه حسب احتياجات الاسرة.

فهذا خطأ كبير ترتكبه المرأة لانها تتخلى عن دورها الاساسي كمسؤولة اولى عن تدبير شؤون منزلها. اضف الى ذلك احساس الرجل وشعوره بأن حياته لم تتغير كثيراً عن حياته وهو عازب اذ ان هذه كانت مسؤولياته قبل الزواج والاستمرار فيها قد يفسده الاحساس بأهمية الشراكة الزوجية.

انّ الجوانب المادية في الحياة الزوجية تلعب دوراً حيوياً واساسياً، وهي من اخطر الامور التي تواجه الزوجين خصوصا في بداية حياتهما الزوجية.

لذلك فإن الزوجة الواعية والقديرة هي التي تحاذر الانزلاق في مخاطرها وهي التي تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن بشكل سليم، من حيث تحقق الوفاء بالاحتياجات الاساسية للعائلة من خلال سياسة صرف متوازنة وهي التي تجعل زوجها يشعر بأن هذا الاستقرار المادي في البيت لا يتحقق الا من خلالها.